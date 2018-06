Burton tajil existenci retardované dcerky

Dosud se všichni domnívali, že právě zmíněná Kate je jediným potomkem Burtona a Sybil Williamsové. Věřejnost ovšem měla nedávno možnost odhalit tajemství kolem Richarda, Elizabeth a Sybil.

Kate se stala podle vzoru svého otce herečkou. Rozhodla se nejen pro otcovo povolání, ale odhodlala se neskrývat existenci svého mladšího sourozence. Pravda je taková, že v době, kdy se Richard seznámil s Elizabeth, jeho tehdejší zákonná manželka porodila druhou dcerku jménem Jessica. Ačkoli citové vzplanutí mezi Richardem a Liz bylo velmi vášnivé, na druhé straně se musel otec těžce vyrovnávat s tím, že opouští matku svých dvou malých dcer.

Brzy nato přišla ještě hrozivější zpráva. Jessica je postižena autismem a schizofrenií. V době, kdy se její vrstevníci vydávali poprvé do školy, byla těžce nemocná dívenka odkázána na pomoc ústavů.

"Jessica je mentálně retardovaná a to je velmi složité. Přestože byla závislá na pomoci ústavů, trávila dlouhou dobu doma s námi. To je pak něco nesmazatelného. Je to člen rodiny a rozhodně je to součást našeho života. Každý má ve své vlastní rodině dost problémů. Dnes můžu odpovědně říct, že jsem šťastná, protože náš tatínek byl velmi slavný a bohatý. Dokázal zajistit spoustu financí pro zlepšení a podporu životních podmínek Jessicy. Uvědomuji si, co pro mě znamená mít postiženou sestru. Kdyby byla Jess zdravá, asi bych dnes svět viděla v úplně jiných barvách," svěřila se Kate Burtonová.