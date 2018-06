Bündchenová na přehlídce v Riu: Souložit bez kondomu je blbost

Gisele zároveň kritizovala i požadavky církve na sex až po svatbě. „Dnes není nikdo panna či panic, když se vdává či žení,“ rozhořčila se modelka, která po rozchodu s Leonardem DiCapriem prožívá románek s atletem Tomem Bradym. Do varu jí dostaly především proslovy papeže Benedikta XVI.

Do katolické církve se navezla jen necelý měsíc poté, co papež navštívil Brazílii, zemi s největším počtem lidí vyznávajících římsko-katolickou víru, a kritizoval tamní parlament za to, že schválil zákon povolující potraty.

„Je absurdní a směšné zakázat antikoncepci. Jen pomyslete na všechny nemoci, které bez ní můžete chytit. Myslím, že by její používání mělo být naopak povinné. Je nezodpovědné a nebezpečné souložit bez kondomu,“ míní brazilská hvězda přehlídkových mol.