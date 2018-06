Bündchenová: DiCapriova bývalá láska se tajně vdala

Hráč týmu The New England Patriots a brazilská kráska se vzali ve čtvrtek krátce před šestou hodinou v kostele v Santa Monice, necelý kilometr od krásné pláže. Obřadu se účastnil i Tomův rok a půl starý syn. Po slavnostním ceremoniálu zamířil pár i se svatebčany na malou oslavu do jejich domu v Brentwoodu.

Gisele měla v minulosti několikaletý vztah s hvězdou filmu Nouzový východ Leonardem DiCapriem. Slavný pár se několikrát rozešel a zase dal dohromady, média spekulovala i o svatbě. Po jejich definitivním rozchodu začala Gisele randit s profesionálním surfařem Kellym Slaterem a Leo žije už delší dobu ve vztahu s izraelskou modelkou Bar Rafaeli.

Giselin vztah s Bradym údajně začal ještě v době, kdy měl úspěšný fotbalista vážnou známost s herečkou Bridget Moynahanovou, která mu po jejich rozchodu porodila syna Johna Edwarda Thomase.

Osmadvacetiletá Gisele s partnerovým nemanželským synem nemá nejmenší problém a dokonce se těší na to, že z ní bude nevlastní matka. "Pokud někoho miluješ, miluješ i všechno, co s ním přichází. Je to úplně jednoduché," uvedla Gisele.