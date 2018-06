Bulvární deník: Super opatrované tajemství

O tom, proč se EPIC, rakouská investiční společnost (do této doby měla jiné zájmy), vrhla na český mediální trh, znovu nechce nikdo příliš mluvit. Mluvčí e-Media Tereza Klapalová tvrdí, že společnost objevila "příležitost na zdejším trhu s tištěnou reklamou". Podle poradce firmy Michala Voráčka by mohlo jít o "snahu získat silné mezinárodní mediální portfolio".

Právě Voráček je dalším z lidí, kteří přitahují pozornost. V rozhovoru pro časopis Marketing a Media sice tvrdí, že na novinách nemá přímý finanční podíl, připouští však, že má s vydavatelem poradenskou smlouvu. Voráček byl v minulosti spojen s Investiční a Poštovní bankou. Podle deníku Slovo je spolužákem šéfa banky Libora Procházky a má "silné vazby na televizi Nova a jejího generálního ředitele Vladimíra Železného".

Časopis Respekt s odvoláním na Voráčkovy spolupracovníky tvrdí, že právě on byl "mozkem propojování konkurenční Novy s Primou". TV Nova má být pro nový deník důležitým partnerem. Vedle billboardů je zaváděcí reklama novin nejvíc vidět právě v této televizi. O přímé spojení však podle firem nejde. "Pokud se dohodneme, budeme si kupovat jisté informace a materiály, na které má TV Nova copyright," prohlásil Voráček.

Ten je mimo jiné ve statutárních orgánech České produkční 2000, která zajišťuje Nově vysílání. Šéf České produkční Jiří Šmejc nicméně popírá, že by firma prostřednictvím deníku Super vydávala vlastně "svoje" noviny. "Jsme producentská, nikoli vydavatelská společnost. Vydávání novin je velmi nákladná záležitost a je otázkou, zda je vůbec na novinovém trhu prostor pro nový deník," řekl Šmejc letos na jaře.

VÝROBNÍ TAJNOSTI

Projekt novin se velmi blíží plánům na rozjezd podobně laděného Denního kurýru, které se objevily před rokem. I tento list, vznikající na "troskách občanskodemokratického Telegrafu, byl spojován s ODS a firmami kolem Novy. Budoucí vydavatele zastupovali lidé kolem IPB a společnosti Beseda Holding (v níž působí Voráček), projekt byl však na poslední chvíli zastaven.

Mluvčí e-Media Tereza Klapalová nicméně zprávy o napojení deníku na vlivné mediální podnikatele či politické strany považuje za nepravdivé spekulace. "Nemyslíme si, že by poškodily náš mediální obraz či znevěrohodnily zpravodajství deníku," říká. Super má být něčím mezi bulvárem anglických novin The Sun a zpravodajstvím tradičních evropských novin. Původní startovní náklad 175 tisíc výtisků se prý na poslední chvíli téměř zdvojnásobil. "Na základě odezvy reklamní kampaně a požadavků distributorů musíme náklad upravovat. Současný startovací náklad přesáhne 300 tisíc," tvrdí Klapalová. Nad touto hranicí se drží z českých novin pouze MF DNES a Blesk.

Jak konkrétně ze dne na den proniknout do společnosti největších novin v zemi, nechtějí majitelé do poslední chvíle prozradit. V prvních měsících odpovídali šéfové společnosti jednohlasným: "Děkujeme za zájem, ale bavit se nebudeme." Týden před rozjezdem byla "odtajněna" rámcová grafická podoba a především suma, která má padnout na reklamní kampaň: 100 milionů korun.

"Náš produkt bude nákladově i obsahově velmi přitažlivý," říká Klapalová. Co si pod tím představit? "Každá strana by měla mít vlastní grafickou podobu. Závislou na tématu, ale i na tom, jak budou vypadat stránky okolo. Když to bude o nebi, budou ze stránky zářit hvězdy. Mělo by to být stále jinak - v podstatě bude každou stranu připravovat grafik," vysvětluje zaměstnanec, který nechce být jmenován. "Utajování" novin je podle něho součástí vydavatelské strategie.

"Firma se domnívá, že téměř vše je výrobním tajemstvím. Tají se pochopitelně témata, ale i věci, které by se myslím tajit nemusely. Třeba kdo k nám bude psát," tvrdí. Do poslední chvíle vydavatelé mlčeli i o startovním datu. Ve chvíli, kdy už byl vytištěný první čtvrteční magazín pro tento týden, byla Tereza Klapalová tajemná. "Budeme startovat poslední dubnový týden. Na této informaci se nic nezměnilo," řekla v pátek.

VIZE ÚSPĚCHU

Super chce podle šéfredaktora Petra Štěpánka stavět na investigativních materiálech. Podle agentury ČTK prohlásil, že vedení deníku vybudovalo nejsilnější investigativní oddělení v českém tisku. "To je relativní. Záleží na tom, zda za investigaci považujete politické kauzy jako Olovo nebo financování ODS, anebo senzační objevy ze společenského života. Pokud tam počítáte především senzace, pak je naše investigativní oddělení opravdu silné," říká pracovník vydavatelství.

Vydavatel věří v masový úspěch. Experti přiznávají, že jako bulvární deník by si Super místo na trhu mohl najít. "Ta finanční podpora je obrovská. Komu přeberou nejvíc čtenářů? Zřejmě Blesku," soudí Martin Mlýnek z mediální agentury Carat. Velkou šanci na úspěch vidí i šéfredaktor Marketing a Media Dan Köppl: "Je to velmi ambiciózní projekt. Měl by se prosadit." Jiní jsou zatím opatrnější. Publicista Jaroslav Jírů v deníku Slovo napsal, že aktivity e-Media připomínají neúspěšný pokus francouzských kapitálových skupin, které chtěly založením listu Temps de Paris v roce 1956 "potopit" proslulý Le Monde: "Je totiž také založena na představě, že k vydávání novin stačí v první řadě dost peněz."

Odborníci upozorňují, že aby se náklad podařilo rychle dostat do statisíců, bude klíčová distribuce. "Víc než 70 procent trhu ovládají největší deníkáři. Bude zajímavé sledovat, jak si s tímto problémem e-Media poradí," upozornil Jaroslav Kovařík v časopise Strategie.