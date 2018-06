Bulvár griluje Petra Kratochvíla, ten se směje. I s manželkou

Že si Kratochvíl z bulváru vystřelil, vyšlo najevo v úterý. Už v tu chvíli ale bylo jasné, že odplata ze strany novinářů na sebe nenechá dlouho čekat. Přišla hned den poté. "Baburková si balí kufry kvůli Kratochvílově lži," napsal například deník Blesk. - čtěte Kratochvíl předstíral nehodu. To už bylo moc, míní odborníci

Tažení proti podnikateli ale pokračuje dál a nabírá na síle. Deník ve svém internetovém vydání informuje, že "Kratochvíl zešílel", protože "mluví s mrtvou matkou". Odvolává se přitom na citace konkurenčního deníku Aha!, pro který prý Kratochvíl prohlásil, že předstíráním nehody své matce málem způsobil infarkt. "Je to typický bulvár, oni si takhle skáčou na vidle," komentuje události posledních dní Kratochvíl, jehož maminka zemřela v roce 2002.

I když Kratochvíl připouští, že svým jednáním mohl někoho vystrašit, s rodinou se v posledních dnech jenom směje.

Připouští to i podnikatelova manželka Pavlína Baburková, s níž vychovává pět dětí. "Já si ho za to velmi vážím. Miluju ho, a pokud bude takto mystifikovat bulvár dál, tak si ho budu vážit ještě víc," říká se smíchem Miss Československa 1992.

Kratochvíl si z bulváru vystřelil poté, co do redakcí dorazily fotografie, na kterých bylo vidět, že podnikatelovo auto sjelo ze silnice. "Byl jsem tři minuty ve škarpě, kam jezdím schválně a rád a dětem ukazuju, jak hummer všechno vyjede, a za tu chvíli to někdo vyfotil, aniž by zastavil. To mě prostě naštvalo," vysvětlil své chování.