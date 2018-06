Bulvár donutil Alleyovou zhubnout

"Jsem na nejlepší cestě vrátit se k původní váze," uvedla a vysvětlila, že pomyslnou poslední kapkou byla pro ni zpráva o jejím údajném těhotenství.

"Je to tak osm měsíců zpět, co jsem vystupovala u hotelu z auta a zaměstnanci se mě zeptali, kdy to čekám. Zmohla jsem se jen na odpověď, že za jedenáct měsíců," vzpomíná herečka.

"Kila navíc jsou hodně nepohodlná. Člověk chodí výrazně pomaleji a nemůže poskakovat jako dříve. Nejhorší je to ale s oblečením. Už to nechci nikdy zažít," prohlásila rezolutně Kirstie Alleyová, jíž nadváha vynesla roli v komedii Fat Actress (Tlustá herečka).

Muži nejsou na baculky

Nyní také začíná opět věřit, že si ještě někdy užije sexu. Někdejší modelka se totiž v talk show Oprah Winfreyové rozpovídala o tom, že nezná muže, který by byl na baculky.

"Všechny musela moje tloušťka znechucovat, s tím už je ale konec. Budu opět přitažlivá," podotkla s úsměvem a prozradila, že nevěřila vlastním očím, když se viděla nahá v zrcadle.

"Zařekla jsem se, že taková se před chlapem nikdy nesvleču. Tloušťka se u mě rovnala nulovému sexuálnímu vyžití. Myslím, že jsem už znova pannou," usmála se Kirstie Alleyová.