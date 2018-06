Bullockovou podvádí manžel, herečka už se prý odstěhovala

Poté, co Bullocková dostala Oscara, svěřila se médiím, že za jejími pracovními úspěchy stojí hlavně šťastný osobní život. To ještě netušila, co ji čeká za pár dnů.

Modelka Michelle McGee přiznala, že má s Jamesem už téměř rok poměr. I když Sandra Bullocková při předávání Oscarů mluvila o tom, jak je vděčná svému muži za podporu a lásku, modelka tvrdí, že byla přesvědčená o jejich rozchodu.

"Nikdy bych si s ním nevyšla, kdybych věděla, že je ženatý. Říkal mi, že se rozešli," hájila se McGee, která prý původně chtěla od Jamese jen práci v jeho společnosti West Coast Choppers. Místo profesionálního mailu jí ale přišla nabídka na rande.

""Začal mi psát: ´Chceš si se mnou vyjít?´ A já se ho teda zeptala: ´Co se s Tebou a Sandrou děje?´ A on mi odpověděl, že už u něj nebydlí, natáčí film a že o tom nechce mluvit," popsala modelka začátek romance.

Bullockovou zprávy o nevěře manžela zastihly právě v době, kdy měla jet na premiéru filmu Blind Side v Londýně. Svou účast ihned zrušila. "Kvůli nepředvídatelným osobním důvodům není možné teď uskutečnit cestu do zahraničí na propagaci snímku Blind Side," stálo v prohlášení společnosti Warner Bros.

Podle magazínu People se už Bullocková od manžela odstěhovala.

O pět let mladšího bodyguarda a hvězdu reality show o stavění motorek Jesseho Jamese si vzala v roce 2005. Ani jeden z manželů se k článku o nevěře nechtěl vyjádřit.