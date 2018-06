Bullocková tajila adoptované dítě, vychová ho jako svobodná matka

Syn Sandry Bullockové se jmenuje celým jménem Louis Bardo Bullock, jsou mu tři měsíce a pochází z New Orleans. "Je prostě perfektní. Nemůžu ho popsat jinak," řekla magazínu People Bullocková. "Je to jako kdyby byl vždy součástí našich životů," dodala herečka, která žádost k adopci podávala se svým manželem Jessem Jamesem už před čtyřmi lety. Louise dostali až letos v lednu a rozhodli se udržet toto tajemství do předávání Oscarů.

Po nich ale místo radostné události vyplavaly na povrch podvody Jesse Jamese a skandál s jeho milenkami se začal rozrůstat (viz článek o jeho milence). Sandra Bullocková se v té době stáhla do soukromí a všichni si mysleli, že se tam zhroutila ze ztráty manžela. Místo toho se ale starala o svého syna. V současné době dokončila adopci dítěte jako svobodná matka a oznámila, že se s Jamesem hodlá rozvést.

"Ano, vyplnila jsem rozvodové papíry," řekla Bullocková. "Jsem z toho smutná a vystrašená," dodala.

Jesse James se zatím léčí v sanatoriu ze závislosti na sexu a doufá, že mu manželka nakonec odpustí. "Všechno už bylo řečeno, teď chce, aby ti lidé, kteří v jeho domě žili předtím, než se stalo to, co se stalo, tam žili i nadále. Chce zachránit své manželství se ženou, kterou miluje nade vše ve svém životě," uvedl jeho právník Joe Yanny.