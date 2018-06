Bullocková se vdá za lovce lebek

Z filmu Nebezpečná rychlost a dalších snímků se hollywoodská herečka Sandra Bullocková zapsala do povědomí diváků především jako moderní emancipovaná žena, která dokáže obstát i v nejsložitějších situacích. Zdá se, že taková je i v soukromém životě. Naznačuje to přinejmenším výběr partnera, s nímž chce 16. července vstoupit do manželství.