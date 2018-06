Bullocková při předávání cen MTV líbala kolegyni

Po rozchodu s manželem téměř tři měsíce herečku Sandru Bullockovou nikdo neviděl. Všichni si mysleli, že ji tak zničily nevěry Jesseho Jamese, že nechce vycházet, ve skutečnosti se ale starala o svého adoptovaného synka Louise.

Když se teď znovu objevila před lidmi, nevypadala vůbec jako zničená podvedená žena. Byla veselá a vtipkovala s kolegy. Herečce Scarlett Johanssonové doslova vyrazila dech, když ji v přímém přenosu před zraky všech políbila.

Pak převzala cenu MTV Generation, což je nejvyšší filmové ocenění této stanice a Bullocková je vůbec první ženou, které se této pocty dostalo.

Slavnostního okamžiku využila, aby ukázala světu, že se s ní nestalo nic tragického.

"Bez ohledu na to, co jste mohli poslední dobou vidět, slyšet či číst, miluju svůj život i to, co dělám, a nikam neodcházím. Myslím, že tady v tuto chvíli budu moct spoustu věcí vysvětlit. Za prvé, nejsem mrtvá. Za druhé, každý má celulitidu, nejen já. A také, nikdy jsem neplakala své tetě na rameni, čtrnáct dní bez sprchy a přitom jsem nekouřila jednu za druhou," vzkázala Sandra přítomným s narážkou na mediální spekulace o jejích rodinných problémech.

Kromě ceny MTV přebrala o víkendu i cenu kabelové televize Spike TV´s Guys Choice. "Buďme teď chvíli upřímní. Dostala jsem tuhle cenu proto, že jsem nejlepší herečka nebo díky explozi v mém osobním životě," zeptala se Bullocková. Pak ale cenu přijala a děkovala svým fanouškům. Za svůj projev sklidila bouřlivé ovace vestoje.