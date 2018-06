Bulharka má v šestnácti letech už třetí dítě

Když ve třinácti poznala svého o devět let staršího manžela, hrála si ještě s panenkami. Kvůli těhotenství byla nucena odejít ze školy. Nyní žije v chudobě na farmě s dobytkem ve středobulharském Saedinenie a stará se o dva syny a dcerku.

Pohlavní styk a manželství jsou v Bulharsku povoleny od 16 let. Místní úřady ale často přivírají oči nad mladšími manželstvími v zemědělských oblastech.

Případ Angelovové je součástí bulharských sporů o takzvanou ukradenou nevinnost. Regionální prokurátor Georgi Kacarov tvrdí, že kvůli odhalování takovýchto nelegálních manželství se již roky obrací na soud.

"Podle zákona by viníci mohli dostat až dvouletý trest vězení a rodiče tři roky za mřížemi. Když jsou oba manželé mladší 16 let, je toho málo, co můžeme udělat, ale dospělí viníci by měli být potrestáni," uvedl pro deník The Sun Kacarov.

Úřady však zákony neberou v úvahu a děti samy si nejsou vědomy, že takováto manželství jsou protiprávní. Sňatky navíc často dohodnou rodiče.

"Ačkoli formálně existuje mnoho důkazů, že se stal přečin, je zde přesvědčení kvůli tradicím a specifické kultuře toto nepovažovat za zločin," uvedl úřad vrchního prokurátora.