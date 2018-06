Bujné poprsí, to je hlavní znak těhotenství známé rosničky

"Mám větší prsa, ale i bříško mi už narostlo," brání se Jákl-Vítová. "Pořád to nebylo vidět a teď se konečně začíná objevovat, z čehož jsem nadšená."

Budoucí maminka si těhotenství užívá, i když ho provázejí různé nevolnosti, migrény i větší únava. Přestože hodně spí a jí, přibrala zatím pouhá dvě kila.

"Je mi to divné, ale asi mám úžasný těhotenský metabolismus. Nutím se samozřejmě do zdravých věcí, ale pak si ve tři ráno doma peču hamburgery a jím chleba se sádlem a škvarkama. Je ale pravda, že jsem nastolila režim, o který jsem se pokoušela už mnohokrát, a sice jíst častěji, ale menší porce. Možná to je důvod, proč tolik nepřibírám," míní rosnička.

Momentálně má podle svých slov čokoládový záchvat a nosí čokoládu neustále při sobě. Na pátých narozeninách studia Miracle, kam chodí na masáže, její chutě ukojil marcipánový dort s malinami, který zaměstnanci salonu na oslavu přichystali.

"Byl výborný, musím jim ho kromě masáží a výborné kosmetiky Comfort zone pochválit. Chutě se mi ale střídají, měla jsem jich už spoustu, před čokoládou jsem třeba vyhledávala kyselé věci. Jeden čas jsem třeba jedla i samotné citrony," uzavírá rosnička z Primy.