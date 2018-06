Buffy, přemožitelka upírů, je matkou, porodila dceru

Herečka, která od svého manžela převzala příjmení Prinzová, porodila v sobotu holčičku, kterou pojmenovala Charlotte Grace. "Celá rodina je štěstím bez sebe," přiznal mluvčí Gellarové Prinzové. Za Freddieho se Sarah provdala v roce 2002, teprve letos v dubnu oznámili úspěšný pokus o početí.

"Až budeme mít děti, budeme mít s manželem velmi silnou základnu, protože jsme našemu vztahu dali dost času, aby vyrostl. Já se snažím do všeho jít s otevřenou myslí, ale je to o mnoho víc, než jsem si myslela, že by mohlo být. Partnerství se dostane na úplně jinou úroveň. A celý můj život, to byla zatím jen má máma a já, my proti světu, takže pustit tam někoho dalšího a mít partnera bylo pro mě dost těžké. Teď je mým partnerem, mým nejlepším kamarádem a mým manželem," komentovala Prinzová před časem své sedmileté manželství.

Manželé se spolu seznámili při natáčení, zahráli si spolu hned v několika filmech včetně Tajemství loňského léta. Pro oba partnery jde o prvního a dlouho očekávaného potomka. Šťastná maminka se nyní věnuje mateřským povinnostem, zatímco Prinze se chystá na natáčení další série seriálu 24 hodin, kde dostal roli.