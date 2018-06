Buďte co nejtvrdší, říká Zuna porotě

ČTĚTE PŘÍLOHU

SUPERSTAR

* Když před týdnem vypadla jako první z finálové desítky Veronika Zaňková, stěžovala si, že se jí nelíbil a její obrázek u diváků pokazil medailon, který jste v televizi připravili.

Je mi to líto, hlavně u Veroniky, která celou dobu patřila mezi nejlépe spolupracující a nejinteligentnější soutěžící. Nejen ve finálové desítce, ale i v nejlepší stovce. Bohužel si myslím, že svoji prohru moc neunesla. Nikde jsem od ní nečetl úvahu o tom, zda si vybrala vhodnou písničku, jestli se náhodou nemohlo stát, že zazpívala hůře než v předchozích částech soutěže. V medailonu o ní její maminka řekla, že je dobrá žákyně. Ale ta maminka to prostě řekla a byla to jedna z nejzajímavějších věcí, které byly řečeny. Nevím, proč by to mělo Veronice uškodit. Moje zkušenost je taková, že v téhle soutěži vždy rozhoduje pěvecký výkon.

* Kritika padala i na to, že výslednou podobu medailonu, který z předem natočených materiálů vznikne, nemohou soutěžící nijak ovlivnit.

To mohou. Protože si sami určují osoby, které tam mluví, i prostředí, ve kterém se natáčí. Kdyby si každý soutěžící dělal medailon sám, nedozvěděli bychom se nic o lidech, jak to má v reality show být, znali bychom jen profesní pózy a stylizace.

* Podmínky mají všichni stejné?

Jistě. Mně připadá absurdní, když Veronika Zaňková říká, že nechtěla slyšet, jaká je dobrá žákyně. Pak nebylo nic jednoduššího než poprosit maminku, ať to neříká. Navíc já jsem v tom medailonu neviděl nic špatného. Naopak. Těch několik záběrů bylo zcela vystihujících, ona není jiná. Možná by chtěla být rebelka, ale není. Je to skvělá holka, která se dobře učí, na tom není nic špatného. Bohužel však v prvním finálovém kole nezazpívala nejlépe.

* Jak jste v případě soutěže Česko hledá SuperStar spokojen s porotou? Měla by být k soutěžícím tvrdší, nebo naopak mírnější?

Pořád do nich hučíme, ať jsou, pokud možno, co nejtvrdší. Samozřejmě, někdy je vystoupení tak strhující, že nelze hodnotit jinak než kladně. Někdy zase naopak. Ale my porotcům říkáme, že by měli být přísnější. Protože jinak je jejich úloha v tuto chvíli nulová. Když budou hodní, nemají v soutěži opodstatnění. To získávají jedině jako pomocníci diváků, jako odborné kritérium, které soutěžící rozdělí na dobré a horší. I když při živých koncertech v pražské hale Brumlovka je občas osobní hrdinství pronést negativní soud. S porotou jsem strašně spokojený už od začátku soutěže.

* Česko hledá SuperStar má u diváků úspěch. Plánujete, že ji budete realizovat i v příštím roce?

Zakoupenou ji zatím nemáme. Ale tuto neděli měla soutěž poprvé vyšší sledovanost než Televizní noviny, přes tři miliony lidí, proto by televize nebyla normální, kdyby o dalším ročníku neuvažovala. Ale to je teď věc obchodních jednání.