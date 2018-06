Budoucnost je šedivá, alespoň v módě

Pro nadcházející podzimní sezonu je typická dlouhá, štíhlá silueta a měkký úplet - samozřejmě v šedé. Bez dlouhé sukně v šatníku si návrháři neumějí příští zimu představit. Látky s kovovým povrstvením, lakovou úpravou a takzvaným chinzováním představují módní techno materiály. Kapuce jako zajímavý detail se objevuje jak u sportovních kabátků či plášťů, tak i u společenských šatů či halenek.

Jestli tedy chcete být módně a dobře oblečeni pro příští podzimní a zimní sezónu a přitom nezničit svůj rodinný rozpočet, zkuste se už dnes poohlédnout po současných zimních výprodejích, ovšem u kvalitních prodejců. Šedivého oblečení bude všude samozřejmě na podzim dost a dost - a to včetně nabídky levných asijských stánků - jenže není šedivá jako šedivá. Navíc levný materiál bývá ledabyle ušitý a pak se nesmíte divit, že vaše šaty nebo kostým budou po druhém vyprání vypadat spíš jako pracovní šaty tovární dělnice z přelomu století než jako poslední módní hit. Proč ta obava? Vedle šedivé barvy se totiž změnily také střihy a délky. Zapomeňte na krátké sukně! Nosit se budou především dlouhé sukně i šaty až ke kotníkům, nebo maximálně v takzvané lady délce pod kolena. Za novinku lze u dlouhých sukní pokládat typy, jež mají délku dole lehce staženou do tunýlku. Krátké sukně jsou "povolené" jen ke sportovním kabátkům a bundám v kombinaci se silnými punčochami.Střihy u úpletů, jejichž obliba dosahuje vrcholu, jsou velmi jednoduché, často i ležérně volné. Občas tak trochu připomínají hábity jeptišek. U levných materiálů tak mohou po vyprání vzniknout velmi neforemné útvary, proto je tak důležité hledat kvalitní látky.Pokud jde o drobné detaily, k nejmódnějším prvkům patří kapuce. Nosí se u kabátků, šatů a svetrů, ale také u ryze společenských halenek z transparentních materiálů. Pokud si přes šaty či halenku obléknete další oblečení, musí jít kapuce ven jako zdobný, případně funkční detail.O materiálech lze obecně říci, že právě ony jsou tím, co určuje kvalitu oblečení. Střihy jsou totiž velmi jednoduché, modely často připomínají oblečení našich babiček i maminek. K módním patří zejména vlněné kvality a pak typy s metalickými efekty, které evokují dojem kosmických obleků.