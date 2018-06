Budoucnost je na vás zvědavá

Vyhlašujeme téma pro novoroční vydání Lifebooku: POZDRAV DO BUDOUCNOSTI. Co byste chtěli vzkázat lidem do roku 3001? Co byste jim chtěli o sobě (o světě v roce 2000) napsat nebo nakreslit? VYROBTE JIM POHLEDNICI! Představte si, že můžete vytvořit něco, co tu bude ještě za tisíc let. Zkuste se zamyslet nad tím, jaký bude svět ve čtvrtém tisíciletí, a co by mohlo lidi z budoucnosti zajímat (nebo potěšit). Zajímají nás vaše názory, nápady a představy, především pokud vám je mezi 8 a 15 lety, budeme ale rádi, když s námi budete spolupracovat, i pokud vám je trochu víc nebo míň. Stejné téma se budou pokoušet ztvárnit také vážně nemocné děti z motolské nemocnice.Budeme rádi, když nám pom ůžete spoluvytvářet časopis, který je jim věnován. Dvacet nejzajímavějších prací odmění MF DNES dárky.Příspěvky (na formátu A4 nebo menším) posílejte do 4. prosince 2000 na níže uvedenou adresu. Výběr z vašich textů a obrázků uveřejní spolu se seznamem oceněných autorů internetový časopis Lifebook a MF DNES.