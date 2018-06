Budoucí královna se ukázala lidu

Na televizních obrazovkách se objevila třídenní holčička, která vypadá jako všechny třídenní holčičky. Tatínek a maminka se tvářili stejně šťastně jako všichni čerství rodiče. Belgičané si mohou být jisti, že budoucí panovnice má všechno, co má mít. Vesměs ji ovšem shledávají mnohem krásnější než jakékoli jiné děti, snad s výjimkou svých vlastních.

Nemocnice Erasmus v bruselské čtvrti Anderlecht se o víkendu skoro zhroutila pod náporem květin a drobných dárečků, které mnohdy přinášely celé rodiny. Alžbětina babička, královská manželka Paola rozhodla, že část květů má být odvezena do paláce v Laekenu, kam se princezna Mathilde s děťátkem v příštích dnech přesune; zbytek byl rozdán pacientům.

Mezitím následník trůnu princ Philippe požádal personál nemocnice, aby pečlivě shromáždil adresy všech, kdo přišli blahopřát, protože jim bude chtít poděkovat. Koupil ve stánku v přízemí také jeden výtisk od každých novin, prý na památku,

protože od pátku se prakticky nepíše o ničem jiném než o jeho dceři.

Dozvěděl se tak, že ve čtvrtek se v nemocnici ve valonském Namuru narodila také holčička Elisabeth. Přišla na svět dvě hodinky před jeho vlastní Bětuškou, a to rovněž císařským řezem. Navíc se její rodiče, Caroline a Cédric, vzali předloni 4. prosince, ve stejný den jako on s Mathilde. "Že by jen čistá shoda okolností?", táže se významně v nedělním vydání bulvární list La Derniere Heure.

Jeho redaktoři si dali práci a obešli v hlavním městě všechny luxusní obchody s dětským zbožím. Zjistili, že Mathilde nikde neobjednala stylové sady kojeneckého oblečení, ani jiné potřeby. Je to asi proto, usoudili, že zatím neví, kolik jakých dárků dostane - řada vysokých politiků a známých aristokratů si už prý ve zmíněných obchodech nechávala v minulých dnech zabalit dupačky.

Neví se také, jak bude královský palác rozesílat oficiální oznámení o narození přímé dědičky trůnu, na jakém papíře, v jaké barvě, případně s jakou grafickou výzdobou, ale zejména ve kterých jazycích. Francouzsky a vlámsky určitě, ale také německy,

nebo snad i anglicky? Kolem těchto věcí panuje nadále nejistota, vzrušující i frustrující.

Jisté naopak je, že v úterý se Philippe vydá na radnici v Anderlechtu, aby tam osobně nahlásil narození dítěte a nechal ho zapsat do matriky. Princ neprinc, musí to být. Udělá to rád a dokonce slíbil, že si pak popovídá s lidmi, kteří se určitě seběhnou, aby mu blahopřáli.