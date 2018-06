Budou VyVolení zase bez domova?

FOTOGRAFIE ZDE

Na stavě pracuje denně čtyřicet stavbařů. Práci teď však ztěžují mrazy, a tak se do omítek musí míchat nemrznoucí směsi, špatně tvrdne beton, nedá se malovat a musí se odklízet sníh.

Do čtrnácti dnů by ale měli stavbaře vystřídat rekvizitáři a rozjezd VyVolených 18. února by nemělo nic ohrozit.

Na zahradě bude opět vyhřívaný bazén, vířivka i sauna. V přilehlých buňkách bude mít zázemí televizní štáb. Duely se budou odehrávat ve studiu, které je tentokrát o sto metrů dál a soutěžící se do něj budou dopravovat autem.

Spolupráce mezi televizí Prima a nájemcem je prý tentokrát nadstandardní a nemůže se stát, že by nechal nové obyvatele vily vystěhovat jako ten předešlý.

Velikostí i dispozičně je vila řešena stejně jako ta první. Interiér však architekt Jan Švancer a producent Zbyněk Pippal slibují kvalitnější, modernější a příjemnější. Jiné budou i barvy na stěnách - ložnice bude zelená, pravděpodobně s červeným kobercem. Prostornější nebude, přestože soutěžících má být tentokrát hned na začátku minimálně patnáct.