Budeme střílet mobilním telefonem

Jedním z nich je střelná zbraň, která na první pohled připomíná obyčejný mobilní telefon. Je vyráběna v Bosně, váží 680 gramů a lze s ní odpálit v rychlém sledu až čtyři střely, které jsou schopné přesně zasáhnout cíl do vzdálenosti třiceti metrů.



"Střílející mobil je jen těžko rozeznatelný od běžného přístroje a lehce by se proto mohl stát součástí výzbroje příslušníků nejrůznějších teroristických organizací," bijí na poplach policejní experti z USA a Velké Británie. Podle jejich názoru ho lze totiž jen těžko odhalit třeba při běžných bezpečnostních kontrolách na letištích.



"To představuje náročný úkol i pro speciálně vyškolené odborníky," uvádějí. Kulky jsou odpalovány z nenápadného otvoru na přední straně jinak plně funkčního přístroje, jako spoušť je používáno jedno z tlačítek v horní řadě klávesnice.