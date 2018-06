Budeme létat do práce vírníkem?

Vírník je rotorové letadlo s motorem a tažnou vrtulí. Rotor (nosná velká vrtule nad kabinou) není za letu poháněn motorem, ale samovolně se otáčí působením aerodynamických sil. Rotor využívá motoru jen krátkodobě při startu.



Peter Bunnis založil společnost nazvanou Inovace rotorových křídel a se dvěma kolegy vyvíjejí vírník nové generace, který by vybavením vyhovoval potřebám klientů.



"Náš vírník je velmi jednoduchý - jako vosa. Má maximálně odlehčenou konstrukci. Vírník nikdy nevytlačí helikoptéru, ale jeho výhodou bude levnější provoz. Doufáme, že se na trhu chytne. Nepotřebuje rozjezdovou dráhu, odlepí se z místa a je ideální na to dostat se z bodu A do bodu B. Neočekáváme, že by se vírník objevil v centrech velkých měst, ale věříme, že přinese užitek lidem, kteří dojíždějí za prací třeba do továrních komplexů mimo městské aglomerace. Tam mohou s vírníkem přistát na louce nebo na parkovišti pro auta," konstatoval Bunnis.