Bude spíš aktivistka, než politička, říká o dceři Jacques astrolog

"Spíš bych ji viděl jako aktivistku Greenpeace, ale na té straně, kde není třeba vyvíjet moc fyzické energie, či moderátora, režiséra, případně člověka vykonávajícího profesi nevšední, která vyžaduje velkou pohotovost, intelekt, je plná změn a nese peníze," řekl iDNES.cz přední odborník na postavení planet a dalších aspektů v den narození. "Její kariéra a společenské postavení bude zkrátka směřováno blíženeckým směrem – to znamená, musí to být nějaká profese, kde probíhá neustále nějaká změna, mění se tváře, místa, města. Prostě je tam pohyb."

O horoskopu Vstupními informacemi pro výpočet osobního horoskopu bylo nejen datum narození, tedy pondělí 19. října, ale také třetí hodina ranní, kdy holčička přišla na svět. Autorem horoskopu je přední český astrolog Milan Gelnar, který poskytuje astrologické poradenství již řadu let.

Dceru bývalých lídrů zelených jistě potěší, že by jejich dcera měla mít v dospělosti hezké rodinné zázemí. A radost by jí neměl přinášet jen partner, ale také děti, které pro ni budou celoživotní zálibou. "Její hlavní devizou bude velká individuální tvořivost, hravost, schopnost radosti, což jsou vlastnosti, které jsou spojovány především s dětmi. To je ostatně i její karmický životní úkol, který zřejmě v tomto životě i zvládne. Zpočátku ji to zřejmě moc nepůjde, ale dramatické události ji k tomu zřejmě donutí. Její individuální tvořivost pak bude velmi originální a nevšední," prozrazuje astrolog.

Pro společnost by měla být jistým tahounem, i když jí občas bude chybět síla, aby věci dotáhla do konce. Podle výpočtů jí totiž chybí ten oheň, tedy zápal, který bude muset pracně získávat a lehce jej může ztrácet. "Bude neustále nespokojena se stávajícím stavem věcí, bude je chtít měnit a bude ostatní inspirovat, aby do toho s ní šli a bude také člověkem, který bude mít možnost ve svém životě ovlivnit větší množství lidí. Ve své podstatě však bude introvert, respektive extrovertní introvert," zdůrazňuje Milan Gelnar.

"Přestože bude člověkem, který má svůj bohatý vnitřní život a nemusí se nikde předvádět, přesto zřejmě bude životem nucena, aby to dělala, aby se ukazovala na veřejnosti a byla vidět," uzavírá přední astrolog.

Dcera poslankyně Kateřiny Jacques a bývalého šéfa zelených Martina Bursíka přišla na svět v pondělí v pražské podolské porodnici. Podle informací iDNES.cz se narodila kolem třetí hodiny ranní a vážila 3,8 kg.