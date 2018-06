Bude se při zatmění slunce svítit?

"Hypotetické" ovšem podle něj je, zda bude možné nesvítící automobilisty pokutovat. V zásadě by ale mohl prohřešek stát až 500 šilinků (kolem 1300 Kč).Jde přitom hlavně o dálnice, kde se dosahují vysoké rychlosti. Na druhé straně ovšem experti očekávají, že během samotného úkazu stejně velký provoz nebude. Protože si málokdo nechá zatmění ujít, beztak mnozí zastaví a budou hledět do nebe.Hlavně je prý důležité, aby každý zastavil někde na parkovišti včas a nezačal spontánně koukat na oblohu při jízdě, až když zatmění nastane. "Známe tento fenomén, když řidiči náhle vidí třeba ohňostroj a začnou přihlížet," říká Binder.Bavorská metropole Mnichov momentálně diskutuje, zda má nechat rozsvítit pouliční osvětlení. I když úředníci dbající na bezpečnost naléhají na zapnutí světel, soudí náměstek mnichovského primátora Hep Monatzeder, že se asi město obejde bez osvětlení a ponechá nerušený zážitek masám turistů, kteří se tam očekávají. Města Karlsruhe a Stuttgart, jež se také v totálním pásmu ocitnou, chtějí spínače lamp sepnout jen tehdy, bude-li zamračená obloha, která by efekt zatmění znásobila.Totální zatmění bude vidět ve zhruba 110 kilometrů širokém pásu, který se v Evropě potáhne přes Francii, Lucembursko, jižní Německo, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. Z jihu území ČR bude viditelné zhruba 98procentní překrytí Slunce Měsícem. Nejblíže českému území má být úkaz viditelný jižně od rakouského Gmundenu ležícího u Traunského jezera; tam bude patrný kolem poledne asi na dvě minuty a 20 sekund. Experti uvádějí, že poznatelně temněji začne být až zhruba pět minut před úplným zatměním, které se uskuteční velmi rychle, poměrně nenadále, a dokonce prý budou vidět jasné hvězdy.