Bude Ray Koranteng fandit Ghaně nebo Česku?

"Nejsem fanatický fotbalový fanoušek, ale zápasy z Německa sleduju a jsou velmi zajímavé," říká dvaatřicetilerý Ray. "Já sám si rád zahraju fotbal, nohejbal, squash, tenis a téměř denně šachy. Nejvíc času jsem dříve věnoval sportovnímu létání, ale letos jsem se k němu téměř nedostal."

Exoticky vyhlížející Rey se sice narodil se v pražské porodnici na Bulovce, ale první dva roky svého života strávil v otcově rodišti v Ghaně, proto se chce podívat, jaký výkon ghanští fotbalisté předvedou.



"Bydleli jsem ve městě Accra, potom jsme se vrátili do Čech. Problém byl v tom, že otec, který je lékař, nechtěl žít mimo Afriku, maminka zase chtěla zůstat tady. Otec se pak velmi záhy vrátil domů."

Při fotbalovém utkání proti Ghaně bude Rey fandit pochopitelně českým fotbalistům. Jak ale vyplývá i z jeho vyrovnané povahy, žádné výkřiky ani nadávky od něj lidé v jeho okolí neuslyší.

"Já to nějak nemám zapotřebí, stejně si tím člověk neuleví. U fotbalu se kolikrát spíš pousměju, některé výroky sudích totiž jsou skutečně k pousmání, ale k takovému hořkému pousmání," konstatuje moderátor.

Bez ohledu na výsledek utkání by se Ray do Ghany ještě někdy rád podíval. Jeho dcera Vanessa je ale ještě malá a na cestě další přírůstek do rodiny. Bohužel, vzdálenost i odlišné klimatické podmínky i proto zatím velkou jsou překážkou, a tak tento plán uskuteční až ve vzdálenější budoucnosti.