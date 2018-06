Bude princ William tatínkem?

Starší syn následníka trůnu Charlese a lady Diany miluje divoké večírky a dovede plnými doušky vychutnávat veškeré půvaby něžného pohlaví. Na jednom z dýchánků se zakoukal do sličné plavovlásky a prožil s ní sice krátký, ale o to žhavější románek. Ten - alespoň podle bulvárního listu National Enquirer - nezůstal bez následků. Zděšený kandidát na britský trůn, který se pyšní pořadovým číslem dvě, se zmohl na jediné. "Teprve začínám žít. Na otcovské starosti jsem příliš mladý." prohlásil rozpačitě.

Nakonec vyšlo najevo, že si slečna všechno vymyslela. Domnívala se totiž, že údajné těhotenství vnuka královny Alžběty II. přiměje, aby se s ní oženil. Když ale viděla, že její snažení je marné, přiznala barvu.

Princ Charles, kterému se William s touto prekérní situací svěřil, suše konstavoval: "Přestaň konečně skákat z jedné postele do druhé!"

V hloubi duše se mu však ulevilo, neboť neplánované dítě, navíc bez urozeného původu, by nepochybně zavdalo příčinu k dalšímu skandálu, který by zase notně pošramotil už značně pochybnou pověst Buckinghamského paláce. A ten o skandály nemá za poslední léta rozhodně nouzi.