Bude Plyšák Karel Mužem roku?

Soutěž Muž roku 2006 se uskuteční 25. srpna v Náchodě. Letos se přihlásilo přes sedm set uchazečů, z nichž bylo vybráno dvanáct finalistů.

Ti se včetně Plyšáka Karla v sobotu v pražském k.u. baru představili veřejnosti a vylosovali si čísla, pod kterými budou soutěžit.

Během srpnového finále se hoši utkají v disciplínách jako je promenáda ve spodním prádle STYX, volná disciplína a rozhovor.

Karel si vylosoval číslo 5. Jaká bude jeho volná disciplína ale tajil - máme se prý nechat překvapit. Podpořit ho přišla přítelkyně Sylva a kamarád Filip Trojovský.

Pořadatelem Muže roku je již tradičně David Novotný a o moderování se postará Lucie Koňaříková. V porotě zasednou například Jitka Asterová, Eva Aichmaierová, Vlasta Korec, Agáta Hanychová, Petr Zvěřina a spousta dalších. Během večera vystoupí Ali Amiri, Petr Muk, Kateřina Brožová, Savan Tofi či vítězové slovenské SuperStar Mária Bundová a Ivan Štroffek.

Tato akce je především určena postiženým dětem a lidem ze stacionářů, ústavů a dětských domovů. Celý výtěžek bude věnován vybraným stacionářům a ústavům sociální péče.

Na tiskovku dorazila také babča z Kaměňáku Anna Vejvodová. Na otázku, co se jí stalo, že má zavázanou ruku, odpověděla: „Jsem upadla na rameno, no. A co jako. Mám to zlomený, léčení na půl roku, no vo co de.“

Takhle bezprostřední a čupr babču jsem už dlouho neviděla… Samozřejmě že si prý nenechá ujít srpnové finále, protože mladé chlapce přímo zbožňuje.

