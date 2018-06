Bude Paulová valašskou ministryní sexuálních věcí?

George Philip, dvorní malíř valašského krále Bolka Polívky

Jinak ovšem Zedníček, mimo jiné nositel podprsenkového řádu, může hrdě bilancovat: "Máme svou VIS - Valašskou informační službu. Využíváme k dopravě VF - Valachia Force. Pravda, je to jen jedno letadlo, ale velení mu nechybí - jsem generál vzdušných sil. Zvolili jsme si Miss tisíciletí a volili jsme dobře. Jarmila Šuláková si ten titul zaslouží. Letos si i hospodářsky vedeme dobře. Trnek je u nás dost, tak je taky dost slivovice!"Každé správné království mívá touhu být ještě větší říší. "My nikoho anektovat nemusíme," ohrazuje se Pavel Zedníček. "K nám se hrnou sami. Jak říká náš král Bolek - kdo umí zpívat a přinese nějaké peníze, ten je vítaný. Bránit se zatím taky nemusíme - my rovnou útočíme."Nezapře v sobě ovšem ani další svou vládní funkci - Pavel Zedníček je také ministrem financí. "O přezbrojení armády zatím neuvažujeme, stačí nám valašky," přemýšlí ekonomicky.Zedníček neskrývá patřičnou hrdost na znak Valašského království, jehož autorem je dvorní malíř George Philip. Ten ke svému cizokrajnému jménu přišel tak, že v roce 1968 odešel do ciziny a léta pak žil v Brazílii. Poddaní krále Bolka si Philipa patřičně proklepli. "Kádrový posudek má v pořádku," zní Zedníčkův verdikt.