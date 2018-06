Bude obětí Stoneové Ashton Kutcher?

Podle britského tisku to však Kutcherovi tvrdě vymlouvá jeho přítelkyně Demi Mooreová.

Nahradit v objetí Stoneové Michaela Douglase, který zářil ve filmu v roce 1992, by podle dvaačtyřicetileté bývalé manželky Bruce Willise mohlo jejímu milenci poškodit kariéru.

Mooreová tvrdí, že každé pokračování bývá jen výjimečně stejně kvalitní jako originál, napsal deník Daily Star.

Pokračování se mělo natáčet již v roce 2000. Režisérem měl tehdy být John McTiernan, který to vzdal poté, co Stoneová, představitelka svůdné manipulátorky Catherine Tramellové, odmítla jím navrženého Benjamina Bratta do hlavní mužské role.

Režií snímku Základní instinkt 2 byl nyní pověřen skotský tvůrce Michael Caton-Jones.