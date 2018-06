Bude mít Edward více štěstí než sourozenci?

Následník trůnu Charles, který požádal lady Dianu Spencerovou o ruku po pouhých pěti měsících známosti, se po dlouhých a nechutných tahanicích přetřásaných v tisku rozvedl v roce 1996. Ani mladší Andrew neměl příliš štěstí, jeho manželství se Sarah Fergusonovou trvalo pouze šest let. Princezna Anne se sice také rozvedla, ale v roce 1992 se v tichosti znovu provdala.



Britové doufají, že alespoň poslednímu královnině potomku se manželství vydaří. Tomu nahrává několik podstatných faktů. Edward a Sophie spolu chodili nezvykle dlouho - za více než pět let Sophie mohla poznat nejen svého nastávajícího, ale i ostatní členy rodiny, včetně královny.



Trávila s nimi víkendy, Vánoce i prázdniny, vyzkoušela si, jaké to je pohybovat se v tomto výlučném prostředí, jaké nároky život v první rodině království vyžaduje.

"Byla jsem si plně vědoma toho, do jaké rodiny Edward patří, proto kdybych měla nějaké výhrady vůči možné situaci, v níž bych se mohla ocitnout, "vycouvala" bych už dávno," prohlásila Sophie. Dodala, že má ve svém snoubenci i celé královské rodině velkou oporu. Zjistila, co se od ní čeká, a naopak dala postupně jasně najevo, co očekává ona. S notnou dávkou rozhodnosti prosadila při organizaci svatby některé věci, které strážci dvorní etikety překousli asi jen se skřípajícími zuby.



Naučila se také být neustále ve střehu před blesky všudepřítomných fotografů, což změnilo její život už v tom, že si nedovolí vyjít ven, aniž si je jistá, že vypadá aspoň trochu slušně. Ale ani ona, ani Edward nechtějí být zataženi do "mediálního cirkusu", který se donedávna točil kolem královské rodiny.



"Nechceme, aby nám někdo zasahoval do života takovou měrou, jako se to stávalo dřív," prohlásil Edward. "Nejcennější věc, kterou člověk má, je jeho anonymita. Vůbec nevíte, jak je cenná, dokud ji neztratíte."



Jeho vyvolená má však už velkou výhodu v tom, že dlouho pracuje v oblasti propagace - neustálý styk s lidmi a nutnost spolupracovat s médii jí poskytly neocenitelnou zkušenost, jak vycházet s novináři všeho druhu. Což ostatně dokázala při nedávné aféře se zveřejněním její choulostivé fotografie, ze které "vybruslila" elegantně a s grácií.

Ani Edward není v "bitvě" s novináři žádným nováčkem. V momentě, kdy jej sdělovací prostředky nutily k tomu, aby se už konečně vyjádřil a požádal Sophii o ruku (v době, kdy monarchie dostávala největší rány a šrámy a on měl podle nich všechno zachraňovat), neváhal vzkázat novinářům, aby ho nechali na pokoji a hleděli si svého.



V tom, že Edward požádal svou vyvolenou o ruku až loni před Vánocemi, zřejmě sehrály svou roli i události, které v uplynulých letech potkaly jeho rodinu: v roce 1996 slavila královna 70. narozeniny, v létě 1997 tragicky zahynula princezna Diana a potom zase slavila Alžběta s Philipem zlatou svatbu. A tak ta další, Edwardova, zřejmě musela počkat

Trpělivost však asi přináší nejen růže. Dalším podstatným faktorem pro štěstí se může ukázat i to, že se Sophie nevdává jako mladičká a naivní dívenka, ale je to čtyřiatřicetiletá žena s určitou životní zkušeností a s vlastní pracovní kariérou a pevnými cíli.

Nemalou roli určitě sehraje i její sebejistota a vyrovnanost, kterou čerpá ze své vlastní rodiny. Na rozdíl od obou dalších královských nevěst měla Sophie to štěstí, že se její rodiče nerozvedli, že měla klidné a pevné rodinné zázemí.

