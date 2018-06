Bude Bruce Willis slavit?

Dalším důvodem k podezření, že Bruce Willis své narozeniny náležitě oslaví jsou zvěsti, které kolují Prahou. Bruce Willis táhne vinárnami, pije, údajně si nechává do svého hotelu dovážet sličné dámy až na pokoj. Rozhodně je tak veselý, že minulou sobotu neodolal a začal s oslavami narozenin už minulou sobotu. V hotelu Marriot si zazpíval se svou rockovou skupinou The Accelerators a do hotelu se vrátil až skoro ráno.

Bruce Willis patří mezi komerčně nejúspěšnější herce - v letech 1988 až 1997 vydělaly jeho filmy 1,5 miliardy dolarů. Hrál například ve filmech Smrtonosná past, Smrt jí sluší, Dvanáct opic, Armageddon, Druhá šance a Můj soused zabiják.

Kromě akčních podívaných hrál i v romantických snímcích a ani komická poloha mu není cizí. První slávu mu přinesla účast v televizním seriálu Měsíční svit. Ve filmové branži debutoval po boku Kim Bassingerové v romantické komedii Schůzka naslepo. Ovšem až thriller Smrtonosná past a jeho další pokračování z něj udělaly mezinárodní hvězdu.



Natočil také dvě hudební alba a předloni se rozvířil mediální hladinu rozvodem s herečkou Demi Mooreovou.

Willis je také nositelem anticeny Zlatá malina. Ta se v USA uděluje za nejhorší filmy a výkony. V roce 1999 tyto plastikové hračky přestříkané sprejem s odhadnutou cenou něco přes dva dolary dostal jako nejhorší herec v hlavní roli hned za tři snímky najednou.

Přesto ho v těchto dnech americký ekonomický časopis Forbes zařadil na páté místo mezi nejvlivnějšími osobnostmi roku 2000.