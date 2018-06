Bučková promluvila o vztahu s Noidem a ukázala fotky z dovolené

Eliška Bučková i Václav Noid Bárta vztah poprvé potvrzují až nyní. A to i přesto, že je paparazzi zastihli již v průběhu podzimu, jak společně odcházejí z jednoho večírku.

Miss z roku 2008 přiznala, že se se známým zpěvákem sblížila krátce před vánočními svátky. "Je těžké upřesnit, kdy jsme se vlastně dali dohromady, protože se známe už přes půl roku. Když nás tehdy fotografové vyfotili, to jsme se po dlouhé době potkali na party a tehdy jsme spolu nic neměli, byli jsme kamarádi. Já jsem v té době měla ještě původní vztah. Ale asi se dá říct, že jsme se s Vaškem sblížili těsně před Vánocemi," upřesnila počátky vztahu Bučková.

Eliška Bučková a Václav Noid Bárta na dovolené v Egyptě

Rychlý odjezd na dovolenou byl pro mnohé překvapením, ale oba dovolenou už delší dobu plánovali, a protože spolu začali randit, rozhodli se pro společnou dovolenou.

"Uvažovali jsme o Thajsku nebo Emirátech, ale dovolenou jsme zařizovali čtyři dny před odletem a všechno už bylo obsazené. Kvůli práci jsme oba dva časově limitovaní, takže jediná schůdná varianta byl Egypt. Pro mě i Vaška to byla první návštěva této země a byli jsme velmi spokojení," uvedla misska, která si deset dnů po boku své nové lásky opravdu užila. Kromě odpočinku u bazénu se s Václavem vydali na celodenní výlet do aquaparku či za dobrodružstvím do pouště.

Eliška Bučková vypadá po návratu velmi spokojeně, a i když byla v minulosti nařčena z anorexie, hladověním se prý netrápí. "Dietu jsem na dovolené nedržela a na tamních specialitách jsme si pochutnávali. Takže i přesto, že jsem i na dovolené pravidelně cvičila, jsem si nějaké to kilo navíc přivezla. Ale neřeším to, čekají mě pracovní povinnosti a nadbytečná kila půjdou sama dolů," dodala modelka, kterou v následujících dnech čeká mimo jiné natáčení reklamy pro výrobce minerální vody za velmi zajímavý honorář.