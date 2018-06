VIDEO: Bučková bojuje o roli v muzikálu. Ohodnoťte, jak zpívá a hraje

"Zpěvu a herectví jsem propadla díky Vaškovi, který mi dodal sebevědomí, abych to zkusila. Modeling mě už tolik nebaví, nebaví mě ani pořád udržovat míry, tak se chci zkusit věnovat něčemu novému. Od příštího týdne mám hodiny herectví a zpěvu," řekla iDNES.cz Eliška Bučková v prostorách Divadla Kalich.

Právě probíhají doplňující konkurzy na role muzikálu Osmý světadíl, který v září přinese na jeviště pražského divadla největší hity legendární skupiny Elán.

Autory libreta jsou autor písničkových textů skupiny Boris Filan, Peter Pavlac a Ján Ďurovčík, který zároveň kočíruje režii a choreografii. Ten je z výkonů Elišky Bučkové příjemně překvapený. V prvním kole dokázala vyřadit několik desítek uchazeček.

Jak hodnotíte herecké a muzikantské dovednosti Elišky Bučkové? celkem hlasů: 825

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 10. května 2011. Anketa je uzavřena. Je talentovaná, ale chce to praxi 409 Měla by raději zůstat u modelingu 305 Je perfektní 111

"Eliška je nesmírně talentovaná, takže to není o tom, že je to jen modelka. Talent tam prostě je, ale jak je vidno, dlouho v této oblasti nic nedělala, takže to bude chtít ještě zapracovat. Měla by začít u malých rolí, aby se mohla zdokonalovat," uvedl Ján Ďurovčík, který Divadlo Kalich jako tradičně provoněl doutníkovým kouřem, protože se ho nevzdává při žádné zkoušce.

Skupina Elán a tvůrci muzikálu o jejich kapele Ján Ďurovčík (uprostřed) a Michal Kocourek (druhý zleva)

Jestli se Bučkové splní sen a roli v muzikálu Osmý světadíl získá, je nyní předmětem diskusí mezi tvůrci. Režisér odmítl předem cokoliv naznačovat.

"Tenhle muzikál je zvláštní v tom, že nemá malé role. Přichází v úvahu dvě hlavní ženské role, přičemž jedna z nich je role matky, a na tu se samozřejmě nehodí," dodal Ďurovčík, který nepřímo naznačil, že talentu České Miss 2008 bude zřejmě chtít využít v některém jiném projektu.

Eliška Bučková si ale zoufat nemusí. Díky partnerovi, muzikantovi Václavu Noidovi Bártovi, se i tak už brzy dostane k mikrofonu. Spolu totiž nazpívali duet a plánují s ním vyrazit mezi fanoušky.