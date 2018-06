Modelky Bučková a Průšová chystají letní tábory

„Věnuji se modelingu, zpěvu, novým projektům. Jak se říká, bez práce nejsou koláče,“ říká Česká Miss 2008 Eliška Bučková a těší se na léto, kdy pojede s dětmi na tábor. „Jako dítě jsem jezdila na tábory moc ráda, tak mi přijde naprosto přirozené pomáhat je organizovat. Zapojily jsme se do programu pod záštitou anglické školky, která funguje již řadu let a tak si tam pro zpestření pozvali mě a Katku, protože odmalička máme zkušenostmi s organizováním dětských aktivit,“ vysvětlila nám Bučková.

„Doufám, že v noci nebudou žádné stezky odvahy, já se v lese totiž hrozně bojím,“ přiznala Bučková se smíchem.

V pracovní oblasti by Eliška Bučková ráda prorazila i jako zpěvačka. Zpěvu se věnovala už v době, kdy chodila se zpěvákem Václavem Noidem Bártou. „Chtěla bych vydat novou desku. Texty si sama nepíši, na to mám lidi,“ říká Bučková, která v poslední době chodí do společnosti raději v doprovodu kamarádek než přítele Jakuba Maliny.



Spekulace o krizi jejich vztahu ale důrazně popírá. Na posun směrem ke svatbě a rodině to ale zatím příliš nevypadá. „Práce je pro mě opravdu důležitá, a až mě to přestane bavit a naplňovat, tak teprve začnu přemýšlet nad rodinným životem,“ dodává modelka.