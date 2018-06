Václav Noid Bárta: Zatím mi stačí děti půjčené od bráchy

Zpěvák a skladatel Václav Noid Bárta nedávno dokončil přestavbu domu a to vybízí k tomu, aby se v něm usadil a založil rodinu. Zatímco se jeho partnerka před nedávnem nechala slyšet, že o dítěti uvažují, Noid s tím zatím nepospíchá.

"Na jaře možná zasadím i ten pověstný strom, ale s dětmi si prozatím vystačíme od bráchy Štěpána. S těmi se vyřádíme víc než dost a někdy je to i docela dobrá antikoncepce," vtipkoval.

Eliška Bučková pomáhala při hře neteři svého přítele Václava Noida Bárty. Otevření ledové plochy se zúčastnili s vlastními nebo půjčenými dětmi Jana Adamcová, Václav Noid Bárta a Eliška Bučková, manželé Jáklovi, Lukáš Hejlík a Veronika Nová

S Eliškou si ale rodinný život dovede dobře představit. Je to totiž holka do nepohody, jak se přesvědčil na jejich společných dovolených. "I když by to od ní, jako od modelky, málokdo čekal, ráda spí pod stanem, opékáme si buřty a občas dojde i na konzervy," prozradil Noid.

Eliška Bučková a Václav Noid Bárta

Na poslední dovolené v Egyptě by se jim nějaká ta konzerva hodila. Autem se vydali přes poušť do stovky kilometrů vzdáleného města Luxor. Jídlo s sebou ale nevzali a první benzinku viděli až po čtyřech hodinách jízdy.

"K jídlu tam ale měli maximálně palivo a když se nám podařilo vyloudit alespoň nějaký jejich domácí chleba, tak v něm bylo víc písku než mouky. Navíc mě Vašek zakryl obrovským šátkem, abychom náhodou neporušili nějaké jejich tradice. Když jsme konečně dorazili na místo určení, zjistili jsme, že tam vlastně skoro nic není a jeli zase nazpátek. Nakonec to ale byla docela legrace," popsala Eliška Bučková.