Buckinghamský palác vystaví svatební šaty Kate, očekává statisíce lidí

Ani čtvrt roku po velkolepé události není svatební mánii konec. O vše, co se týká vévody a vévodkyně z Cambridge, je stále velký zájem. To dokazuje i prodej vstupenek na každoroční letní výstavu v Buckinghamském paláci, kde návštěvníci uvidí na vlastní oči šaty od návrhářky Sarah Burtonové z módního domu Alexander McQueen, které mají hodnotu 250 tisíc liber.

V předprodeji se podle deníku Daily Mail prodalo už dvojnásobné množství vstupenek než na loňskou výstavu. Očekává se, že návštěvnost překoná dosavadní rekord z roku 1994, kdy palác navštívilo 420 tisíc lidí.

Na výstavě ale nejsou pouze šaty. Návštěvníci si prohlédnou další detaily královské svatby - od tiáry z roku 1936 poseté diamanty přes boty, šperky až po repliku svatebního dortu nebo kytice.

Svatební střevíčky navrhla stejně jako šaty Sarah Burtonová Svatební dort s prvním nakrojením od vévody a vévodkyně z Cambridge

Výstavu, která bude zpřístupněna od 23. července do 3. října, slavnostně otevře už v pátek sama vévodkyně z Cambridge spolu s královnou Alžbětou II.

Výstava bude zřejmě jednou z posledních oficiálních připomínek královské svatby. Princ William i jeho žena Catherine cítí, že už je na čase, aby se stáhli do ústraní. Na čas teď omezí své veřejné vystupování. Vévodu čekají pracovní povinnosti u RAF a nechce zastínit oslavy diamantového výročí královny. Příští rok tomu totiž bude 60 let, co usedla královna Alžběta II. na britský trůn.

"Chtějí si být jisti, že rok 2012 bude patřit královně. To ona by měla být středem pozornosti," řekl mluvčí paláce deníku Daily Telegraph.