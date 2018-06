Bubílková: Tempo už nezvládám

Natáčení speciálního silvestrovského vydání Politického harašení a jeho pravidelných měsíčních dílů, do toho zájezdová představení, kterých si prý organizátoři žádají čím dál víc. A Zuzana Bubílková je unavená a vyčerpaná. Dokonce lituje, že na silvestra kývla.

„Udělala jsem asi chybu. Bylo toho na mě strašně moc. Během tří měsíců jsem dělala čtyři pořady. Silvestr je navíc atypický i díky hostům a dal mi docela zabrat. A to nemluvím o zájezdech, kterých přibylo. Moje manažerka nějak podlehla zvýšenému zájmu o nás a organizátorům naslibovala všechno, co chtěli. Zařekla jsem se, že příští rok bude zájezdů méně a že nevezmu žádný pořad navíc kromě těch nasmlouvaných. Možná se to nezdá, ale je to opravdu strašná námaha a já už to prostě nezvládám,“ přiznává Bubílková.

Na Šimka nezapomíná

Dopingem při práci je jí Miloslav Šimek, přestože je už deset měsíců po smrti. Dům v Levém Hradci za Prahou, ve kterém spolu se Šimkem tvořili a psali a ve kterém Bubílková nadále bydlí jen s vlčákem Reaganem, sousedí se hřbitovem, na kterém je Šimek pochován. A tak má k němu blízko. „Mám takovou pověru, že když se chystám natáčet, nebo jedu na zájezd, jdu ho tam předtím poprosit, ať mi drží palce,“ říká Bubílková. Za dostatek práce je na jednu stranu vděčná. Na druhou jí však nechce být zahlcena. „Bylo by to na úkor kvality a asi bych to po těch zkušenostech, co teď mám, ani nedokázala.“

Z boje utíkat nebude

Politické harašení coby nejsledovanější zábavný pořad Novy poběží i v příštím roce a Bubílková v něm bude ráda pokračovat. Jednou se pro sólové moderování po Šimkově smrti rozhodla, a tak prý z boje utíkat nebude. Bojí se jen, aby ji nezradilo zdraví. „Mám na mysli nějakou vážnou nemoc, chřipky ani angíny mě netrápí, na ty jsem nikdy netrpěla. Ale kdybych byla nějak vážně nemocná, dělat bych to nemohla. Nejsem takový šílenec, abych pracovala za každou cenu. Taky nemám do nového roku jiné přání, než abych byla zdravá já i celá moje rodina. Bez toho se to vůbec neobejde.“

Na svátky jezdívala Zuzana Bubílková posledních pár let pravidelně do Ameriky za synem Tomášem, který je tam na studiích. Při procházkách míjela ozdobené palmy nebo se těšila z betlému z pohyblivých figurek, které lemují snad kilometrovou cestu parkem v Jižní Karolíně.

Letos přijel pětadvacetiletý Tomáš, jenž se věnuje studiu manažerství a hraje závodně tenis, za mámou do Čech. „Je doma po roce a půl, a tak chceme být celá rodina spolu,“ plánuje Bubílková, jež si na potenciální snachu zatím zvykat nemusí. Její syn totiž vážnou známost nemá. „Vystřídal už tolik přítelkyň, že se o něj nebojím. Ale nejdřív chce dostudovat.“

Chodit po nákupech ji nudí

Se synem zatím absolvovala předvánoční nákupy. Chtěla mu koupit oblek na promoci. Rychle to však vzdala. „Po dlouhé době jsem byla v supermarketu a neuvěřitelně jsem se nudila. Oblek jsme nesehnali, takže si Tomáš nakonec vezme stejnokroj, který studenti v Americe nosí,“ říká Bubílková. Nic nepořídila ani sobě, a navíc obchodní dům opustila pořádně otrávená. „Když už se mi něco líbilo, tak neměli moji velikost, nebo jsem zjistila, kolik stojí obyčejná bunda, jakou vídám téměř na každém kroku, ve značkové prodejně,“ konstatuje Bubílková.

Příjemné jí nebyly ani pohledy lidí, kteří ji poznali a byli zvědaví, jaké zboží si známá televizní tvář vyhlíží. Bubílková nakonec dospěla k názoru, který překvapil i ji samu. „Něco se se mnou asi děje a něco není v pořádku, když mě nebaví ani ženská vášeň nakupovat,“ říká.

Bavit ji naštěstí nemusí ani příprava štědrovečerní večeře. Postará se o ni její maminka. „Určitě bude rybí polévka a ryba, ale co se u nás podává potom nebo předtím, to opravdu nevím. Máti to připraví tak, jak je léta zvyklá. Mně jídlo nic neříká. Ani nepeču. Jednak to neumím a jednak nejsem vůbec na sladké, což oceňují kolegové zejména na zájezdech. Když totiž dostanu od diváků něco sladkého, rozdám to.“