Brzobohatý: Těším se na druhý díl

Nicméně, přestože jsem už jen obyčejný divák, měl jsem stejný pocit jako před rokem. Toho se už asi nezbavím. Osobně znám skoro celý tým kolem SuperStar, který zůstal až na výjimky stejný jako minule. Tak jako oni, i já si přeju, aby byla další řada minimálně stejně úspěšná, i když už nejsem její součástí.

Musím uznat, že první díl přesně splnil má očekávání. Nijak výrazně se nelišil od prvního dílu minulé řady. Myslím, že Hvězdná pěchota má zaděláno na skvělé vojáky.

Nejvíc mě pobavila dívenka "zpívající" Killing Me Softling. Vůbec úpravy různých anglických textů jednotlivých uchazečů byly skvostné. Ale s tím se určitě počítalo.

Co se týče nového složení poroty, tak k tomu není co dodat. Pana Klezlu znám už ze školy. Je to skvělý pedagog a profesionál, člověk na svém místě. A navíc se podle mě zcela určitě díky svému osobitému projevu a humoru stane hvězdou pořadu. Pan Horáček je beze sporu také tím povolaným. Je to veliká osobnost a těším se, že stejně jako v minulé řadě střídal Ondřej Hejma pestré košile, bude Michal Horáček vtipně střídat klobouky. A Gábina Osvaldová s Ondřejem Soukupem, to je zaručená jistota profesionality, vtipu a skvělých glos.

Moderátoři Laďka Něrgešová s Petrem Holíkem vypadají mile. Sluší jim to a působí jistě. Ale vše se ukáže až v přímých přenosech a já věřím, že to zvládnou. Oba jsou zkušení moderátoři, a když budou na stejné vlně, není co řešit.

Mrzí mě jen, že jsem z prvního dílu, respektive z konkurzu v Ostravě nezpozoroval žádný výrazný pěvecký talent. S daleko větším očekáváním tak budu sledovat druhý díl.