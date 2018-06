Brzobohatý slaví sedmdesátiny

Radek Brzobohatý a Tereza Brodská na party filmových producentů, která se konala předposlední noc filmového festivalu v Karlových Varech. Radek Brzobohatý popíjel limonádu a konverzoval s kolegy z branže. Ministr kultury Pavel Dostál konverzuje s Radkem Brzobohatým a jeho manželkou Hanou Gregorovou.

Jeho otec chtěl, aby studoval techniku. Ta jej naštěstí pro nás, diváky, vůbec nelákala, a tak se valašský hoch přihlásil na herectví. Už během studií na sebe upozornil svým talentem a díky profesoru Ladislavu Peškovi dokonce už tehdy hrál malé role v Národním divadle.Dodnes tvrdí, že to pro něj byla ohromná škola. Po anabázi v oblastních divadlech a v pražském Divadle S.K. Neumanna zakotvil Radoslav Brzobohatý v roce 1967 v Divadle na Vinohradech, kde od té doby sehrál velkou spoustu velkých rolí.Jeho první filmovou příležitostí byl zedník Kašpar Lén, který se bije za spravedlivou věc ve filmu Mstitel. Tato role do značné míry předznamenala typ jeho dalších filmových postav.Byl režiséry obsazován především jako tvrdý, nekompromisní chlap, který měl většinou silné morální zásady a hájil právo a spravedlnost. Sem patří postavy kapitána Vargy v detektivkách Vrah skrývá tvář a Strach, nadporučíka Krále v dramatu Atentát, rumburského vzbouřence ve filmu Hvězda zvaná Pelyněk a především sedláka Františka v baladě Všichni dobří rodáci.Opakem byla například postava západního agenta v televizním seriálu Třicet případů majora Zemana.Další typ jeho filmových rolí byl poznamenán spoluprací s Jiřinou Bohdalovou v muzikálu Dáma na kolejích, detektivce Pěnička a Paraplíčko, především však ve filmu Ucho. Z dalších rolí připomeňme Jagoše z filmu O moravské zemi, Záviše z Falkenštejna ze Hry o královnu, anebo doktora Prokopa ze sci-fi Temné slunce na námět Čapkova Krakatitu či Františka Vinického ze Záchvěvu strachu.Z televizních příležitostí byl asi nejznámější seriál F. L. Věk, Cirkus Humberto, Dynastie Nováků či Dobrá voda.Ve výčtu nepřehlédnutelných rolí Radoslava Brzobohatého by se však dalo pokračovat dlouho. On sám se však na sebe ve filmech zásadně nedívá a když v televizi dávají film pro pamětníky, jeho děti Radana (42) a Ondřej (19) prý z něj mají legraci, jak vypadal za mlada."Po těch letech jsem pochopil, že všechno je otázka štěstí a náhody. Člověk může mít talent jako pánbůh, krásnou tvář i figuru, ale nemá-li štěstí… Nade mnou držela Štěstěna ochrannou ruku," řekl Radoslav Brzobohatý v jednom rozhovoru.