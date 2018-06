Brzobohatý se připravuje na běžný život

"Sádru mi konečně sundají tento týden a už teď se těším, až to na podzimní koncertní šňůře pořádně rozjedu," řekl Ondřej.

"Je to důsledek adrenalinového sportu, takzvaného canyoning. To znamená, že člověk letí vodopádem třeba z dvacetimetrové skály a dopadne do takových malých vodních lagun. Je to vlastně takový přírodní tobogán," vysvětluje Brzobohatý poněkud netradiční sport a dodává, že to mohlo skončit daleko hůř, než jen zlomeným kotníkem.

Teď hodlá nabrat síly na řeckém ostrově Rhodos, kam se chystá se svým otcem koncem srpna, ale plánuje i mnohem dál.

"Už se nemůžu dočkat, až budu zase řádit na pódiu s kapelou," svěřil se mladý hudebník a s úsměvem podotknul: "S kapelou často paříme hodně do noci. Na internátu občas vyndáme nástroje třeba ve tři hodiny ráno, Karel začne hrát na trumpetu a k tomu přidáme bubínky. To nás pak spolubydlící fakt nemají moc rádi."