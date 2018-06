Brzobohatý se bál o přítelkyni. Zakázal jí práci

"Johanka si potřebovala odpočinout, ale její odchod z Novy byl trošku na můj popud. Neviděl jsem ji skoro doma, a když jsem ji viděl, byla hrozně unavená a stahaná, navíc se přidaly zdravotní problémy. Myslím, že tohle mladý člověk vůbec nemá zapotřebí," míní Brzobohatý.

Teď si libuje. Johanka ho totiž vystřídala v kuchyni a s nadšením svému milému vyvařuje, respektive se učí podle kuchařek něco na plotně vykouzlit. "Dřív jsem většinou býval večer doma já, a tak jsem samozřejmě vařil skoro pořád. Johanka zvyklá nelenošit hledala nějakou činnost a našla ji ve vaření. Vždycky vyberu v kuchařkách nějaký recept, a když si neví rady, tak přijedu a dotáhneme ho třeba společně. Ale je úžasná, jde jí to. Jen nepište, že jsem pořád ještě lepší kuchař," říká se smíchem Brzobohatý.

Rodinu neplánují

Informace, že jeho partnerka odešla z Novy kvůli těhotenství, byly pouhé spekulace. Mladý pár spolu žije čtyři roky, ale rodinu zatím neplánuje. I když by se Ondřej Brzobohatý otcovství vůbec nebránil. "Docela bych dítě i chtěl, ale ne hned, až postupem času. Když to přijde, tak to přijde. Máme se oba natolik rádi, že to je v tuhle chvíli jedno, nepotřebujeme se dostat do fáze: teď podnikneme tohle, a aby to nespadlo do nějaké nudy, tak zase tohle."

Pracovních plánů má zatím na rozdíl od své partnerky hodně. Některé se týkají divadla, jiné hudby. Některé zatím tají, jiné prozrazuje. Chystá například černé divadlo v divadle svého otce Radoslava Brzobohatého, ale také činohru se zpěvem. Její téma ovšem raději drží pod pokličkou. "Někdo by mi ho mohl třeba vyfouknout," říká s nadsázkou. Naznačuje, že je trochu historické, ale nepojednává o historické postavě, která něco dokázala, nebo ji někdo zabil. "Je to adaptace jedné takové povídky. Prozradím to až někdy ke konci letošního roku, silně na tom pracuju," dodává Brzobohatý.

Na konec roku také chystá další desku s kapelou Bůhví. Povzbudil ho fakt, že se desku podařilo vydat i loni, a hlavně se kapele vydařilo turné na konci uplynulého roku. Rád by se také ještě věnoval studiím, zajímal by ho prý muzikál a filmová hudba. A aby toho nebylo málo, ještě chce cestovat. "Chtěl bych jet určitě na Kubu, mám k ní obrovský vztah a ještě jsem tam nebyl. Přečetl jsem různé knížky o Kubě, hrál jsem tady dva roky s kubánskou kapelou kubánskou muziku, a tak jsem k ní přirostl," uzavírá.