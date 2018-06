Taťána Kuchařová je velmi krásná žena, říká Ondřej Brzobohatý

"U mě je každý den něco nového. Furt nějaká práce, stále studio a natáčení a všechno možný. V mém soukromí je to krásný," prohlásil Ondřej Brzobohatý, který se o podrobnosti ze svého života s médii moc dělit nechce.

Herec a hudebník nicméně přiznal, že s Taťánou Kuchařovou byl na výletě v Jičíně a je podle něj krásná.

"Je to velmi krásná žena," řekl na kameru iDNES.cz a na další otázky ohledně jejich vztahu mlžil a snažil se odvést pozornost.

Mis World 2006 Taťána Kuchařová teprve nedávno potvrdila, že se už v únoru po čtyřech letech rozešla s modelem Lanem Carlsonem.

"Nechtěla jsem to někde veřejně sdělovat, je to moje soukromí. Neměla jsem potřebu to ventilovat veřejně. Jsem opět volná a je to hezký pocit," řekla Kuchařová (více zde).

Ondřej Brzobohatý se zase po šesti letech rozvedl s manželkou Johanou, s níž nežil už několik měsíců.