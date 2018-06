Brzobohatý: Mám těžkou konkurenci

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ, hudebník a moderátor

Sem tam mi někdo řekne, že v SuperStar chybím. Jako nedávno jeden pán. Odcházel z kavárny, kde jsem seděl, naklonil se nad můj stůl a řekl: Stojí to bez vás za prd. Já si to nemyslím. Místo mě je tam prostě Petr Holík a já se na to teď můžu v klidu dívat v televizi a vidět třeba Jarmilku, která loni bodovala v hvězdné pěchotě. Ona a jí podobní přišli na konkurz schválně. Popularita je bavila, a tak to zkoušejí znovu. Nejlepší byl kluk, který si říkal zpěvák a skladatel a předvedl Stávku dýdžejů. To je pro mě těžká konkurence.

JAROSLAV UHLÍŘ, hudebník a skladatel

Říká se, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Já jsem v tomhle poměrně konzervativní. Myslím, že první řada splnila, co měla. Ještě však nestačili dozrát její vítězové a už přišla druhá. Něco jsem z ní zahlédl. Zaujala mě dívka, která zpívala Severní vítr je krutý. Nevadí mi, když slyším svoji písničku tak zprzněnou, naopak, líbilo se mi to. Je to důkaz, že hit žije. Se Svěrákem máme názor, že písnička je jako pěkná holka. Chce se líbit a jít z ruky do ruky. To je její úděl.