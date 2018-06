Brzezinského plán

HistorieZačátkem roku 1970 dostala centrála československé rozvědky zajímavou zprávu. Známý americký politolog Zbigniew Brzezinski - mimochodem manžel neteře prezidenta Edvarda Beneše - navrhl novou strategii americké politiky. Pod vlivem sovětské invaze do Československa se Brzezinski zamýšlel nad dalším vývojem komunistického impéria. Uvědomil si, jak zkrachovaly snahy některých zemí vymanit se z vlivu Moskvy: Polsko a Maďarsko v roce 1956, Československo v roce 1968. Opravdu je tohle cesta, jak narušit sovětskou nadvládu nad polovinou Evropy a jak zneškodnit komunismus, který ohrožuje celý svět? Zřejmě ne. Asi bychom měli zaútočit přímo na Moskvu, narušit komunistické impérium v jeho srdci. Na toto téma napsal Brzezinski tajnou studii, kterou poslal nejvyšším americkým činitelům. Ale nikdo ji nebral vážně. Nebrali ji vážně ani důstojníci rozvědky čs. ministra vnitra: Soudruzi, to je nesmysl! Vždyť se podívejte na zdroj, od něhož ji máme. Agent ze západního Německa, který nám nikdy nic pořádného nedodal... Brzezinski se svým návrhem nepochodil, ani když se v sedmdesátých letech zabydlel v Bílém domě jako bezpečnostní poradce prezidenta Jimmyho Cartera. Teprve další prezident Ronald Reagan začal tuto Brzezinského koncepci v následujícím desetiletí velice vehementně uplatňovat. A netrvalo dlouho, samozřejmě i pod tíhou dalších okolností, a sovětské impérium se zhroutilo. Když v květnu 1990 diskutoval tehdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier na Harvardově univerzitě s věhlasnými americkými politology, všichni byli udiveni, jak rychle komunistický systém zkrachoval - čekali spíš pozvolné odumírání, které mělo trvat desítky let. I Brzezinského tento náhlý kolaps překvapil. Pod povrchem světa zřejmě probíhají procesy, kterým pořád dobře nerozumíme. Uvědomujeme si je teprve dodatečně. A pak se plácáme do čela: Proboha, jak to, že jsme tohle hned neviděli? Také důstojníci zpravodajských služeb získali ponaučení: I ten málo věrohodný agent může mít někdy pravdu.