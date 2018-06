Brzdil vždy dvě stě metrů před přechodem,

O pár let později: Mluvčí KDU-ČSL a předseda této strany. Eva Rolečková, ještě jako redaktorka, zpovídá Josefa Luxe na počátku jeho politické kariéry.

* Vy to poznáte podle kravaty?Jak by ne? Vždyť jsem byla zároveň jeho imagemaker, tak to přece musím vědět! S modrou barvou, kterou měl nejradši, jsem se musela smířit, i když se k jeho hnědozeleným očím zrovna moc nehodila. A mnohé věci, jež jsem zpočátku považovala za chybu, se později ukázaly jako klad.* Například?Ten jeho zvláštní slovník: kombinace vět a slov načerpaných z klasických venkovských románů, které četl jako dospívající, trošku archaických, do toho východočeský dialekt a někdy naopak naprosto hovorové spojení, a potom zase jakýsi politický slovník. Nejdřív mi to vadilo. Pak jsem zjistila, že ta mixáž naprosto přesně charakterizuje jeho osobnost, plnou kontrastů - tichou a zároveň výbušnou. Jako imagemaker máte dvě možnosti: buď se snažíte politika nacpat do své utkvělé představy, jenže s tím bych u Josefa Luxe nepochodila, nebo se pokusíte pochopit, co je charakteristické, a to necháte vyniknout.