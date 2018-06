Brýle jako rafinovaný doplněk

Brýle Memoflex můžete doslova zmačkat a pak opět použít. Mají totiž takzvanou tvarovou paměť. U sluněčních brýlí výrazně mizí zlaté ozdoby, loga výrobců však zůstávají. Důvody jsou ryze praktické - firmy se brání před napodobeninami. Sluneční brýle se prosazují v klasickém žíhaném provedení. Letošní móda dává přednost menším tvarům, o to více se klade důraz na veselé a výrazné barvy. Zelená barva patří k nejmodernějším.

Přidávali je na obrazy těm, kteří si za to zaplatili, ačkoliv je v životě vůbec nepotřebovali.Dnes jsou už naštěstí brýle módní doplněk, a ne symbol majetku. A navíc se v poslední době místo velkých obrub nosí hlavně malé tvary, klasické ovály u dámských obrub, u pánských se objevují spíše hranatější. Obruby by měly být co nejtenčí. Na barvě tolik nezáleží, protože vedle klasických "kovových" barev se nosí i pastelové (brýle Davidoff nabízejí například i několik barevných "návleků" na obruby), prosazuje se také výrazná karamelová nebo světle zelená. K módním materiálům patří také žíhaný nebo průhledný plast, pak jsou obruby samozřejmě širší. Takové typy najdete třeba v kolekcích avantgardního francouzského návrháře Alaina Mikliho. Jeho brýle nosí řada známých osobností. Ty volí brýle s vysokým podílem ruční práce (tuto informaci uvádí výrobce přímo na brýlích), ale po značce "Mikli par Mikli" pro mladou generaci s chutí sahají i studenti a mladí lidé, kteří za brýle nechtějí vydávat příliš peněz. Sériově vyráběný extravagantní styl pro mladé se totiž nabízí v přijatelných cenách. Speciální řady pro mladou generaci představují i kolekce Emporio Armani, Byblos, Sting nebo Police. "Mladí si dnes pořizují nejen módní tvary brýlí, ale hlavně barevné filtry," tvrdí optometrista Miloslav Medřický z firmy GrandOptical. "Na ulicích běžně vidíte žluté, oranžové nebo modré čočky. To je móda, která neškodí. Nosit celý den tmavé brýle i za pošmourného počasí je samozřejmě hloupost. Něco jiného jsou ovšem speciální žluté čočky do mlhy, aby člověk lépe viděl." Výrobci čoček dnes nabízejí dokonce čočky určené přímo pro konkrétní sporty. Bollé Sport Optical System umožňuje připevnění dioptrických čoček přímo do sportovních brýlí, Bollé Sports Eyewear System mění v obrubě čočky s různým filtrem pro určitý sport, třeba pro tenis (lépe vidíte žluté míčky), na squash nebo na golf. "Módnost se vedle tvarů objevuje hlavně v materiálech," tvrdí Miloslav Medřický. "To je vidět hlavně u brýlí typu Memoflex, které mají takzvanou tvarovou paměť. Obroučky můžete ohýbat víc než dříve používaný titan a nikl. Vždy se vrátí do původní podoby. Neocenitelné jsou proto třeba pro děti, které jsou živější a s brýlemi zacházejí po svém." Ostatně pokud jde o tuto věkovou kategorii, pak je zde v posledních letech vidět jeden velmi silný trend - zejména dospívající děti mají nejraději brýle, které vypadají jako kopie obrub pro dospělé. Kdo má problémy s tím, že m u brýle špatně sedí ("spousta lidí má asymetrický obličej, toho si na první pohled nevšimnete, ale s obrubami bývá potíž," tvrdí Miloslav Medřický), může zkusit brýle na míru Unique. Jsou to nejlehčí brýle na světě, váží pouze 2,5 gramu. Pružný krystalický polyamid, z něhož se vyrábějí, se tepelně přizpůsobuje tvaru obličeje. Ironie, kterou ve svých pamfletech používal římský básník Martialis, už prostě neplatí: Dnes gladiátorem, zítra očařem, to, co děláš jako gladiátor, je stejné, co bys dělal jako oční lékař.