Bryan Adams: S Dianou jsme byli přátelé. Eltonovi jsem dal fotku penisu

Zpěvák na otázku moderátora Andyho Cohena, jak by charakterizoval svůj vztah k princezně Dianě, nejdřív odpověděl, že byli „dobrými přáteli“. Při dalších otázkách sice nepotvrdil, ale ani nepopřel, že byli i milenci. „Byla to prostě ... byli jsme dobří přátelé,“ zopakoval trochu v rozpacích Bryan Adams.

Osobní komorník Diany Paul Burrell v knize The Royal Duty před patnácti lety napsal, že zpěvák a princezna spolu měli poměr. Potvrdila to i Adamsova bývalá přítelkyně, dánská herečka Cecilie Thomsenová. Aférka podle ní proběhla v roce 1996 poté, co se princezna rozešla s princem Charlesem.



Sprostý dárek

Bryan Adams se kromě hudby věnuje také fotografování a za své snímky získal už řadu ocenění. V minulosti fotil i královnu Alžbětu II. na kanadské známky. Fotek se týkala také druhá záludná otázka moderátora. Andy Cohen chtěl vědět, kdy zpěvák naposledy někomu poslal fotku svého pohlavního údu. Adams přiznal, že to udělal jen jedinkrát v životě. Zarámovaný snímek penisu od něj dostal Elton John k 42. narozeninám.

„To bylo poprvé a naposled. Mimochodem, byl to mimořádně umělecký obraz. Když jsem mu to dal, řekl, že změní rám. Teď je zlatý. Myslím, že je na jeho krbové římse,“ prohlásil zpěvák.

Poslední otázka se týkala focení celebrit. Adams prohlásil, že neměl problém se žádnou známou tváří, která se postavila před jeho objektiv. To se podle něj ovšem nedá říct o některých mluvčích hvězd.