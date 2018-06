Bryan Adams nafotil nahou herečku Sadie Frostovou

Organizace PETA bojuje proti používání pravých kožešin a týrání chovaných kožešinových zvířat. Sadie tak jesně dala najevo svůj názor, když na módní výstřelky z kožešiny vystrčila zadek.

Objektiv ji snímá zezadu, ona do něj vzhlíží přes rameno. Billboard se objevil v Covent Garden v centru britské metropole přesně na počátku Londýnského týdne módy.

Jednačtyřicetiletá Sadie je přísná vegetariánka a nesnáší kožešinové oděvy. Přesvědčit ji, aby si stoupla před objektiv rockové hvězdy a také úspěšného fotografa Bryana Adamse, nebylo těžké. Herečce se líbil i nápad, že by ukázala své pozadí s nápisem: Vystrčte zadek na kožešiny!

„Byla jsem během focení trochu nervózní, ale když vás obklopí lidé, jimž věříte, je to příjemné. Je to milá příležitost pro každou ženu, je to něco, co by měla každá v určitou chvíli života udělat,“ prohlásila Sadie.

Přestože je matka čtyř dětí na své tělo hrdá, raději se před fotografováním potila v posilovně. „Šest měsíců předtím jsem cvičila. Dělala jsem cviky na hrazdě, lezla po horách, snažila se cvičit všechno na zadek,“ přiznala Frostová.