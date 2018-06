Bryan Adams potvrdil, že bude mít se svou asistentkou dítě

Kanadský zpěvák Bryan Adams si přísně střeží své soukromí a detaily ze svého osobního života tají. Proto je pro všechny překvapením nejen to, že by se měl už brzy stát otcem, ale i jeho vztah s osobní asistentkou.

Podle deníku Daily Telegraph si je ale s Aliciou Grimaldiovou, která mu pomáhala založit jeho nadaci, velmi blízký a právě on je otcem jejího dítěte.

"Bryanova osobní asistentka Alicia Grimaldiová čeká dítě v květnu. Mnoho jeho přátel dosud vůbec netuší, že jsou pár, ale žijí spolu v jeho domě," řekl přítel a soused Bryana Adamse deníku Daily Telegraph.

Až do zveřejnění této zprávy zpěvák mlčel. Pak ji ale potvrdil. "Alicia Grimaldiová a já očekáváme společně dítě. Pomohla mi začít před lety mou nadaci a vypadá to, že teď povede rodinu! Děkuji za vaši podporu a milé zprávy, velmi si jich vážíme,“ uvedl Bryan pro ET Canada.

Adams žil dvanáct let s dánskou herečkou a modelkou Cecilií Thomsenovou. Jejich vztah skončil v roce 2002. Thomsenová tehdy médiím řekla o Adamsově románku s princeznou Dianou, který měl proběhnout v roce 1996.

Bryan Adams vydal své první album v roce 1980. Od té doby na jeho kontě přibylo dalších devět desek, poslední vydal v roce 2008. Za píseň I Do It For You, známou z filmu Robin Hood, získal cenu Grammy. Za své působení na poli populární hudby a dobročinné akce získal Řád Kanady i Řád Britské Kolumbie.