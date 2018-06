Brutální Nikita Machálková: synovi představení zakázala

Stydět se ale před partnerem Bořkem Šípkem či maminkou, které chce pozvat na předpremiéru, nebude. Dávno si to totiž zakázala. "Nehraju přece o sobě, to bych nemohla nic vyjádřit. A já jsem šťastná za dekadentní postavy, mají jiné grády než ty zamilované dívky v šatičkách," řekla iDNES.cz zpěvačka a hned svá slova doložila při ukázce ze zkoušky v karlínském divadle. Dodala, že synu Arturovi představení kvůli žánru zakázala.

Tanec Machálkovou vždycky zajímal a fascinoval. Pozorně sledovala skupinu UNO už kdysi dávno, obdivovala tancování krvinek v Draculovi, vstřebávala nálady i emoce v divadelních představeních i v baletu. Poprvé si sama něco podobného zkusila díky nabídce Richarda Hese ve West Side Story.

Bez honoráře Leona Machálková i Daniel Hůlka se v novém tanečním představení objeví bez nároku na honorář. "Souhlasili jsme s tím, protože nás tahle práce baví a víme, že peníze na ni nejsou," říká Machálková.

"Moje postava Anity byla pěvecky taneční role, pořád jsem tam tancovala. Vím ale, že kdybych s nima dneska mohla hrát to samé, už bych to řešila jinak, s větší pohodou, se šmrncem, protože už jsem něčím prošla. Je skvělé, že mě k tomu někdo pustí i teď a že to budu moci předvést i já. Navíc jsem byla jakoby vyprahlá a toužila jsem po něčem moderním na poli hudebního scénického divadla. Takže hurá! Konečně!"

Na trénincích, které jí zaberou tři až čtyři hodiny denně, byla zpočátku nervózní a dřevěná. Uvolnila se díky hudbě a emocím, které se posléze dostavily. "Byla jsem z těch profi tanečníků tak v pytli, že jsem se chovala jako Pinocchio. Naštěstí se mi od všech dostává tolik užitečných rad, že stačí být pokorný a pracovat a jde to. Tak to ale má být ostatně ve všem. Snad to nakonec předvedu tak, jak by si to představení zasloužilo, protože to může být moc hezké," věří Machálková.

Spolu s ní se představení účastní Daniel Hůlka, který k tancování nikdy neměl vztah, a teď ho se zapálením trénuje. Dokonce tančí náročné tango s exmilenkou Lenkou Bílkovou.

"Richard Hes je můj celoživotní taneční mistr, který mě vedl v Draculovi, Monte Cristovi, Misi a vede mě i teď. V životě jsem toho tolik nenatancoval, jsou to moje nejnáročnější kusy, Richard mi dává zabrat. Po celodenních zkouškách se pak doma nemůžu ani hýbat, bolí mě už celé tělo. Ale moc mě to baví a jsem sám na sebe pyšný, že to zvládám," říká Hůlka.

Oba slavní zpěváci prý spolupracují na Nikitě zadarmo. "Souhlasili jsme s tím, protože nás tahle práce baví a víme, že peníze na ni nejsou. Chybějí i na rekvizity a je potřeba je koupit. Já si už za svoje koupila boty a šaty, ale nechci tím fascinovat čtenáře, nic to není. V životě se nám to vrátí jinak. Smysl už spatřujeme třeba v tom, že to člověka přiměje zapracovat na jiných stránkách. A Richard Hes si to navíc moc zaslouží," míní Machálková.

V druhé části představení nazvaného taneční oratorium Šachmat budou latinské texty Gábiny Osvaldové zpívat například Lucia Šoralová nebo Jiří Zonyga. Jeho part pro zajímavost před lety zpíval Michael Kocáb. Tančit bude vedle mladé generace kultovní skupiny UNO také Hesova manželka Marcela Kerlesová. Veřejná premiéra se odehraje v Hybernii 16. a 17. června.