Brusinkové hodování

Zatímco angličtí námořníci s sebou na palubu brali jako prostředek proti kurdějím citrony, Američané zabili celé hejno much jednou ranou, když vsadili na brusinky. Vozili jich s sebou celé sudy a používali je i na snižování horečky při nachlazení a tišení zánětů močových cest.Od doby plachetnic a zámořských objevů se paleta prospěšných účinků brusinek ještě rozšířila. Moderní medicína u nich oceňuje kromě vitaminu C (20 mg ve 100g), provitaminu A, draslíku a sodíku především vysoký obsah pektinu, látky chránící cévy. Listy brusinek se objevují v čajových směsích podávaných při cukrovce.Výsadní postavení v kuchyni mají brusinky díky obsahu kyseliny benzoové. Ta způsobuje, že brusinky se nekazí a není nutno je sterilovat. Takový brusinkový džem je tedy jako stvořený pro začínající hospodyňky. I ty zkušené však ocení typickou chuť, která vynikne ke svíčkové nebo zvěřině. Asi kilogram omytých brusinek podlijete sklenicí vody, přidáte 500 gramů medu nebo cukru, kousek nastrouhané pomerančové nebo citronové kůry, celou skořici a 4 hřebíčky. Pomalu vaříte, až směs zhoustne. Pak koření vyjmete a naplníte malé skleničky. Pro chuť lze zamíchat trochu rumu. Postup je obdobný u brusinkového kompotu, jen na 1 kilogram brusinek použijete 200 gramů cukru a 0,3 litru vody a povaříte jen krátce.Tradiční angloamerickou lahůdkou je brusinkový rosol, ať už ke krůtímu či krocanímu masu nebo k jiné drůbeži. Jeho výhodou je, že potřebujete poměrně malé množství brusinek doplňují je jablka. Omyjete 250 gramů brusinek a spolu s 300 gramy oloupaných a pokrájených jablek podlijete vodou a svaříte. Když jablka změknou, proceďte a na každých 300 mililitrů šťávy přidejte 250 gramů cukru. Znovu přiveďte k varu a míchejte, aby se cukr rozpustil. Krátce povařte a rozlijte do sklenic s dobrým uzávěrem. Nejjednodušší způsob, jak brusinky uchovat k dalšímu použití, je bobule jednoduše zmrazit - jen tak volně nasypané v sáčku a bez cukru. Nezapomeňte je ale předem umýt a hlavně nechat dobře oschnout. Pak máte kdykoli připravený základ na jemnou nebo ostrou brusinkovou omáčku. Na tu jemnou rozvaříte v 0,1 litru vody půl litru brusinek se 4 lžícemi cukru. Ve stejném množství vody rozšleháte 2 lžíce bramborového škrobu a za stálého míchání povaříte s brusinkami. Přidáte špetku soli, půl lžičky strouhané citronové kůry a 2 lžíce rumu, zalijete 0,25 litru šlehačky a za stálého míchání krátce povaříte. Hustou omáčku podáváte k bifteku, zvěřině nebo kuřeti. Přiostříte ji tak, že již hotovou brusinkovou omáčku bez smetany zahřejete a smícháte s limetkovou šťávou a ostrou dijonskou hořčicí. Na 250 gramů omáčky použijte 2 polévkové lžíce hořčice a šťávu ze dvou limetek.Když nerostou...Zatímco vzácný šafrán lze běžně koupit v obchodě, brusinky jen výjimečně. Nahradit je lze klikvou žoravinou, která je jejich příbuzná, ale plody, červené bobule, má větší, stejně tak jako obsah vitaminu C. Sbírají se zralé až přezrálé, často schované v mechu, a nejchutnější jsou upravené á la brusinky nebo spolu s nimi, třeba jako součást nádivky do kuřete. Půl pomeranče bez pecek, zato s kůrou rozmixujte s 250 gramy brusinek nebo klikve a lžící cukru. Smíchejte s obvyklou nádivkovou směsí z kostek housky, mléka a másla či hery a bylinek podle chuti, neměl by chybět tymián. Směsí naplňte kuře a dejte ho péct jako obyčejně.