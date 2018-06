Bruce Willis zažívá nejlepší sex

"V celé populaci existují pouhá dvě procenta těch, které by vyhovovaly mým požadavkům," svěřil se internetovému serveru contactmusic.com.

A s takovými se zatím stále nějak míjí. Připisuje to i vysokému pracovnímu nasazení, jež mu nedovolí navázat hlubší a trvalejší vztah.

"Je těžké najít někoho, komu by nevadilo, že mě práce v showbyznysu plně pohlcuje a nejsem kvůli ní často doma," dodal.

Zatímco u mnohých jeho vrstevníků dochází k poklesu kvality i kvantity milostného života, Bruce Willis si nemůže v tomto ohledu svůj věk vynachválit.

"Člověk už tolik nespěchá. A navíc zná mnohem víc triků. Podle mne máte v takovém věku taky větší úspěch u žen. Taky mi nahrává fakt, že v padesáti to pořád skvěle jde dělat. To je takové malé plus samo o sobě," pěl ódy na erotiku padesátiletých bývalý manžel herečky Demi Mooreové, s níž má dcery Rumer, Tallulah a Scout.

Herec si přesto uvědomuje, že valná většina jeho vrstevníků se v posteli potýká s problémy a mnohdy je jejich sexuální život v troskách. Akční hrdina si to vysvětluje tím, že jeho výborná fyzická kondice má vliv také na sexuální funkce.

"Pamatuji se, že jako dítě jsem padesátníky považoval za dost staré. Já se ovšem cítím báječně. Pečuji o sebe. Pořád jsem schopen běhat se svými dcerami a stačit jim. Kdokoli, bez ohledu na věk, je hluboko v srdci pořád pětadvacetiletým mladíkem," míní Bruce Willis.